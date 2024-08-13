Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Нічне небо засвітилося рожевим: над Україною помітили північне сяйво і зорепад Персеїди, фото

08:33, 13 серпня 2024
Уночі українці змогли помилуватися полярним сяйвом, а також метеорним потоком Персеїди.
Нічне небо засвітилося рожевим: над Україною помітили північне сяйво і зорепад Персеїди, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 13 серпня українці з різних регіонів могли  спостерігати два рідкісних та красивих явища.

Зокрема, у небі над низкою регіонів можна було побачити північне сяйво, на тлі якого відбувався зорепад – один із найяскравіших метеорних дощів у році під назвою Персеїди.

Про оптичне явище, непритаманне для України, повідомили у соцмережах мешканці п’ятьох областей. Північне сяйво помітили на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей.

Рожеве світло можна було спостерігати разом із зорепадом — метеорним потоком Персеїди, який відбувається щороку.

Особливо гарне видовище було за містом та в селах, де набагато менше світлове забруднення.

Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Як кажуть експерти, щоб спостерігати це явище, потрібно, щоб збіглися кілька чинників: безхмарне небо і геомагнітна буря.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.

Конфіскацію необґрунтованих активів пропонують застосовувати не лише до посадовців-корупціонерів, але й на випадки «іншого незаконного походження активів»

Правовий режим конфіскації необґрунтованих активів пропонують застосовувати не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень.

Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі

Зараз Реєстр судових рішень представляє собою звалище документів, тому «натиснути кнопку» і одним помахом закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, у звʼязку з чим виникає питання, чи не «загубляться» таким чином й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду

Кандидати на посади суддів КСУ можуть подати документи з 14 серпня по 12 вересня.

Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео