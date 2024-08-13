Нічне небо засвітилося рожевим: над Україною помітили північне сяйво і зорепад Персеїди, фото

Уночі українці змогли помилуватися полярним сяйвом, а також метеорним потоком Персеїди.

У ніч на 13 серпня українці з різних регіонів могли спостерігати два рідкісних та красивих явища.

Зокрема, у небі над низкою регіонів можна було побачити північне сяйво, на тлі якого відбувався зорепад – один із найяскравіших метеорних дощів у році під назвою Персеїди.

Про оптичне явище, непритаманне для України, повідомили у соцмережах мешканці п’ятьох областей. Північне сяйво помітили на території Львівської, Харківської, Дніпропетровської, а також Чернігівської та Сумської областей.

Рожеве світло можна було спостерігати разом із зорепадом — метеорним потоком Персеїди, який відбувається щороку.

Особливо гарне видовище було за містом та в селах, де набагато менше світлове забруднення.

Полярне сяйво, також широко відоме як північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.

Як кажуть експерти, щоб спостерігати це явище, потрібно, щоб збіглися кілька чинників: безхмарне небо і геомагнітна буря.

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