Прорив ЗСУ у Курській області є історичним, — американський сенатор Блюменталь

Прорив українськими військами кордону у Курській області є історичним, адже Україна перенесла війну на територію рф.

До Києва 12 серпня з офіційним візитом прибула двопартійна делегація зі США. У її складі республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь.

Американський сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що прорив українськими військами кордону у Курській області є історичним. Адже Україна перенесла війну на територію рф.

«Прорив у Курську на фронті є історичним. Це масштабний прорив. Хороші новини, великі новини, що обіцяють ще більше потенційних проривів. Тепер росіяни будуть відступати. Вони візьмуть війська з інших місць. Вони використовуватимуть ресурси на цьому фронті, який вже був встановлений. Але велика новина полягає в тому, що Україна зараз в Росії. Вона приносить боротьбу в росію», - сказав сенатор.

За його словами, сенатори хочуть передати адміністрації президента США Джо Байдена повідомлення, що «слід надати Україні більше гнучкості у використанні наданої зброї, щоб вдарити глибше за лінії, що існують зараз».

«Є обмеження та питання дозволів, сподіваємося, що їх вдасться подолати. Така більша влада є надзвичайно важливою як з точки зору тактики, так і стратегії в цілому. Ми будемо працювати над отриманням ще більших ресурсів», - сказав Блюменталь.

Додамо, що сенатор Ліндсі Грем схвально оцінив рішення України щодо операції у Курській області рф.