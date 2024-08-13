Зміни до КпАП про дрібне викрадення і їх вплив на кримінальну юстицію – Наталія Антонюк

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 9 серпня набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3028 грн, а також, що в звʼязку іх цим постає питання, що робити з тими, кого вже судять, і про застосування принципу ретроактивності. Йдеться про закон №3886-ІХ (законопроект 11068).
Нагадаємо, що до 9 серпня 2024 року кримінально караною крадіжка вважалася, якщо вартість вкраденого майна становить від 302,8 грн (станом 1 січня 2024 року, адже кваліфікація фактично прив’язувалася до 0,2 неоподатковуваного мінімуму, який, в свою чергу, по адміністративним та кримінальним правопорушенням прив’язується до прожиткового мінімуму).
Після 9 серпня за КУпАП буде каратися дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість вкраденого становить до 3028 грн (станом на 2024 рік).
Таким чином, все, що вище 3028 грн – кримінально карана крадіжка.
Наталія Антонюк висловила наступні міркування з приводу застосування нових норм.
«Думка щодо питання топ-1, про яке не говорить хіба що лінивий
Як вплинула зміна розміру дрібного викрадення на кримінальний закон?
Головні висновки такі:
Додам, що визначаючи 2 нмдг, треба виходити із того розміру нмдг, який діяв на момент вчинення діяння (2022 р., 2023 р. тощо)» - зазначила Наталія Антонюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Автор: Наталя Мамченко
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