Зміни до КпАП про дрібне викрадення і їх вплив на кримінальну юстицію – Наталія Антонюк

Має місце часткова декриміналізація, тому відповідні провадження за наявності підстав можуть бути закриті за п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння - Наталія Антонюк.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що 9 серпня набув чинності закон про декриміналізацію крадіжок на суму до 3028 грн, а також, що в звʼязку іх цим постає питання, що робити з тими, кого вже судять, і про застосування принципу ретроактивності. Йдеться про закон №3886-ІХ (законопроект 11068).

Нагадаємо, що до 9 серпня 2024 року кримінально караною крадіжка вважалася, якщо вартість вкраденого майна становить від 302,8 грн (станом 1 січня 2024 року, адже кваліфікація фактично прив’язувалася до 0,2 неоподатковуваного мінімуму, який, в свою чергу, по адміністративним та кримінальним правопорушенням прив’язується до прожиткового мінімуму).

Після 9 серпня за КУпАП буде каратися дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість вкраденого становить до 3028 грн (станом на 2024 рік).

Таким чином, все, що вище 3028 грн – кримінально карана крадіжка.

Наталія Антонюк висловила наступні міркування з приводу застосування нових норм.

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Як вплинула зміна розміру дрібного викрадення на кримінальний закон?

Головні висновки такі:

Кількісна зміна розміру дрібного викрадення з 0,2 нмдг до 2 нмдг безпосередньо вплинула на суть відповідних кримінально-караних діянь (крадіжки, шахрайства, привласнення та розтрати), адже у тексті кримінального закону цей розмір прямо не визначено і він вказаний законодавцем у ст. 51 КпАП України. Така зміна КпАП є зміною кримінального законодавства України із всіма наступними наслідками, в тому числі із позитивною відповіддю на питання про зворотну дію аналізованих змін. Має місце часткова декриміналізація вчиненого, а тому відповідні провадження за наявності підстав можуть бути закриті за п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння. Підстав для застосування п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК немає, оскільки на момент вчинення відповідне діяння було кримінально-караним і містило всі ознаки складу інкримінованого кримінального правопорушення.

Додам, що визначаючи 2 нмдг, треба виходити із того розміру нмдг, який діяв на момент вчинення діяння (2022 р., 2023 р. тощо)» - зазначила Наталія Антонюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Автор: Наталя Мамченко

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