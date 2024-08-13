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Изменения в КоАП о мелком хищении и их влияние на уголовную юстицию – Наталья Антонюк

08:25, 13 августа 2024
Имеет место частичная декриминализация, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния - Наталья Антонюк.
Изменения в КоАП о мелком хищении и их влияние на уголовную юстицию – Наталья Антонюк
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Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что 9 августа вступил в силу закон о декриминализации краж на сумму до 3028 грн, а также, что в связи с этим возникает вопрос, что делать с теми, кого уже судят, и о применении принципа ретроактивности. Речь идет о законе №3886-ІХ (законопроект 11068).

Напомним, что до 9 августа 2024 года уголовно наказуемой кража считалась, если стоимость украденного имущества составляет от 302,8 грн (по состоянию на 1 января 2024 года, ведь квалификация фактически привязывалась к 0,2 необлагаемого налогом минимума, который, в свою очередь, по административным и уголовным правонарушением привязывается к прожиточному минимуму).

После 9 августа по КУоАП будет наказываться мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, если стоимость украденного составляет до 3028 грн (по состоянию на 2024 год).

Таким образом, все, что выше 3028 грн – уголовно наказуемая кража.

Наталья Антонюк высказала следующие соображения по поводу применения новых норм.

«Мнение по вопросу топ-1, о котором не говорит разве что ленивый

Как повлияло изменение размера мелкой кражи на уголовный закон?

Главные выводы таковы:

  1. Количественное изменение размера мелкого хищения с 0,2 нмдг до 2 нмдг оказало непосредственное влияние на суть соответствующих уголовно-наказуемых деяний (кража, мошенничество, присвоение и растрата), ведь в тексте уголовного закона этот размер прямо не определен и он указан законодателем в статье 51 КоАП Украины.
  2. Такое изменение КоАП является изменением уголовного законодательства Украины со всеми вытекающими последствиями, в том числе с положительным ответом на вопрос об обратном действии рассматриваемых изменений.
  3. Имеет место частичная декриминализация совершенного, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния.
  4. Оснований для применения п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК нет, поскольку на момент совершения соответствующее деяние было уголовно наказуемым и содержало все признаки состава инкриминируемого уголовного правонарушения.

Добавлю, что определяя 2 нмдг, следует исходить из того размера нмдг, который действовал на момент совершения деяния (2022 г., 2023 г. и т.п.)» - отметила Наталья Антонюк на своей странице в фейсбуке.

Автор: Наталя Мамченко 

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Изменения в КоАП о мелком хищении и их влияние на уголовную юстицию – Наталья Антонюк

Имеет место частичная декриминализация, поэтому соответствующие производства при наличии оснований могут быть закрыты по п. 4-1 ч. 1 ст. 284 УПК, то есть в связи с утратой действия закона, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния - Наталья Антонюк.

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