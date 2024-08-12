Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон может возглавить газету The Daily Telegraph

Сейчас Джонсон пишет для газеты колонки.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может возглавить газету The Daily Telegraph. Это одно из ведущих изданий консервативной направленности. Об этом сообщает Sky News.

Эту газету, а также журнал Spectator собирается приобрести бывший министр финансов Надхим Захави. Он размышляет о назначении Бориса Джонсона на должность главного редактора.

По данным источников, окончательной договоренности о должности Джонсона нет, но это обсуждали с инвесторами. Сейчас Джонсон пишет для этой газеты колонки, а раньше он начинал карьеру как корреспондент. После этого он пошел в политику – сначала как мэр Лондона, а затем – как депутат Палаты общин.

«Он все еще с большой любовью относится к Telegraph», – сказал Sky News человек, близкий к бывшему премьер-министру Британии.

Захави покинул работу депутатом в июле после того, как решил больше не баллотироваться в своем избирательном округе Стратфорд-он-Эйвон. Сначала он участвовал в дискуссиях о будущем Telegraph как «посреднике».

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