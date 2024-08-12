Практика судов
  1. В Украине

Смело, блестяще и просто красиво, — сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил восхищение операцией в Курске

20:53, 12 августа 2024
Американский сенатор поддержал решение Украины начать наступательную операцию в Курской области рф.
Смело, блестяще и просто красиво, — сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил восхищение операцией в Курске
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киев 12 августа с официальным визитом прибыла двухпартийная делегация из США. В ее составе республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским сенатор Линдси Грэм одобрительно оценил решение Украины по операции в Курской области рф.

«Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе», – сказал он.

Сенатор заявил, что призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине все оружие для того, чтобы «выиграть войну, которую нельзя проиграть».

Когда дело доходит до истребителей F-16, все это происходит очень долго. Они уже здесь, в Украине, дайте возможность им [украинцам] использовать их, давайте учить украинских пилотов», – сказал Грэм.

Законодатель добавил, что после двух с половиной лет полномасштабной войны Украина не только стоит, но и преуспевает. Он подчеркнул, что увлекается тем, насколько сильна украинская армия, и «приветствует тот день, когда Украина станет членом НАТО».

«Говорили, что «Киев упадет через три дня», но через 2,5 года вы уже заходите в россию. Это смело и отлично», — сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он отметил, что рад тому, что Украина не предупредила Штаты об этой спецоперации, но совершила ее. Республиканец выразил надежду, что с новым президентом США у Украины будет больше военной помощи от Конгресса.

Ранее  главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают введение наступательной операции на территории рф. Украинские войска контролируют примерно 1 000 км территории рф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собеседования с кандидатами на должности дисциплинарных инспекторов начнутся 26 августа

Первыми собеседованиями будут проходить кандидаты на должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, а в целом собеседования кандидаты будут проходить до сентября.

Финансовую поддержку от международных партнеров невозможно использовать не по назначению – Минфин

Минфин совместно с донорами проверяют использование средств внешнего финансирования.

Верховный Суд высказался об исчислении срока подачи апелляционной жалобы на определение, полный текст которого был провозглашен в другой день, чем резолютивная часть

Если полный текст определения был составлен позже, в случае неосведомленности заинтересованных лиц по мотивам принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования.

Осмотр места происшествия не допускается без наличия данных о совершении преступления, зафиксированных в процессуальной форме, – Верховный Суд

Следователь, вопреки требованиям закона, фактически осуществил личный обыск обвиняемого, его одежды и вещей.

Обвиняемая предложила судье взятку прямо в его кабинете, но судья вызвал полицию

Неприятный инцидент произошел в Шевченковском райсуде города Киева.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси