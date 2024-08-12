Смело, блестяще и просто красиво, — сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил восхищение операцией в Курске

Американский сенатор поддержал решение Украины начать наступательную операцию в Курской области рф.

В Киев 12 августа с официальным визитом прибыла двухпартийная делегация из США. В ее составе республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль.

Во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским сенатор Линдси Грэм одобрительно оценил решение Украины по операции в Курской области рф.

«Что я думаю о Курской области? Это смело, блестяще, просто красиво. Продолжайте в том же духе», – сказал он.

Сенатор заявил, что призывает администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине все оружие для того, чтобы «выиграть войну, которую нельзя проиграть».

Когда дело доходит до истребителей F-16, все это происходит очень долго. Они уже здесь, в Украине, дайте возможность им [украинцам] использовать их, давайте учить украинских пилотов», – сказал Грэм.

Законодатель добавил, что после двух с половиной лет полномасштабной войны Украина не только стоит, но и преуспевает. Он подчеркнул, что увлекается тем, насколько сильна украинская армия, и «приветствует тот день, когда Украина станет членом НАТО».

«Говорили, что «Киев упадет через три дня», но через 2,5 года вы уже заходите в россию. Это смело и отлично», — сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Он отметил, что рад тому, что Украина не предупредила Штаты об этой спецоперации, но совершила ее. Республиканец выразил надежду, что с новым президентом США у Украины будет больше военной помощи от Конгресса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ВСУ продолжают введение наступательной операции на территории рф. Украинские войска контролируют примерно 1 000 км территории рф.

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