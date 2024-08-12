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Уже с сентября украинцы до 25 лет смогут получить гранты на 150 тысяч гривен на собственное дело — Владимир Зеленский

20:45, 12 августа 2024
Осенью заработает программа грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты для предпринимателей до 25 лет.
Уже с сентября украинцы до 25 лет смогут получить гранты на 150 тысяч гривен на собственное дело — Владимир Зеленский
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Этой осенью заработают государственные программы для украинской молодежи, в частности, ипотечная программа для украинцев в возрасте до 25 лет, а также предоставление грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты для малого бизнеса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«В действующей государственной программе «єОселя» будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% – уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В нем предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий», - отметил Глава государства.

По словам Президента, с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев младше 25 лет.

«Это создание или развитие собственного малого бизнеса. Мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут представлены нашим правительством», – добавил он.

Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов, в нее войдут образовательные гранты.

«Мы постепенно с правительством будем увеличивать наполненность средствами этой и других соответствующих программ поддержки нашей, украинской, молодежи. Таких программ должно быть гораздо больше», - подчеркнул Владимир Зеленский.

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