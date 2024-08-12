Уже з вересня українці до 25 років зможуть отримати гранти на 150 тисяч гривень на власну справу, — Володимир Зеленський

Цієї осені запрацюють державні програми для української молоді, зокрема іпотечна програма для українців віком до 25 років, а також надання грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти для малого бізнесу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
«В чинній державній програмі «єОселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% – уже восени має запрацювати відповідна програма. Це справді хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, учителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій», - зазначив Глава держави.
За словами Президента, з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців віком до 25 років.
«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. Ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом», - додав він.
Також із вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів, до неї увійдуть освітні гранти.
«Ми поступово з урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої, української, молоді. Таких програм має бути набагато більше», - наголосив Володимир Зеленський.
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