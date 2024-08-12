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Сміливо, блискуче та просто красиво, — сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив захоплення операцією у Курську

20:53, 12 серпня 2024
Американський сенатор підтримав рішення України почати наступальну операцію в Курській області рф.
Сміливо, блискуче та просто красиво, — сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив захоплення операцією у Курську
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До Києва 12 серпня з офіційним візитом прибула двопартійна делегація зі США. У її складі республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

Під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським сенатор Ліндсі Грем схвально оцінив рішення України щодо операції у Курській області рф.

«Що я думаю про Курську область? Це сміливо, блискуче, просто красиво. Продовжуйте у тому ж дусі», – висловився він.

Сенатор заявив, що закликає адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні всю зброю для того, щоб «виграти війну, яку не можна програти».

«Коли справа доходить до винищувачів F-16, все це відбувається дуже довго. Вони вже тут, в Україні, дайте можливість їм [українцям] використовувати їх, нумо навчати українських пілотів», – сказав Грем.

Законодавець додав, що після двох з половиною років повномасштабної війни Україна не тільки стоїть, але й процвітає. Він наголосив, що захоплюється тим, наскільки сильною є українська армія, і «вітає той день, коли Україна стане членом НАТО».

«Казали, що «Київ впаде за три дні», але через 2,5 роки ви вже заходите в росію. Це сміливо і чудово», — сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Він зауважив, що радий тому, що Україна не попередила Штати про цю спецоперацію, але здійснила її. Республіканець висловив сподівання, що з новим президентом США Україна матиме більше військової допомоги від Конгресу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ЗСУ продовжують введення наступальної операції на території рф. Українські війська контролюють приблизно 1 000 км² території рф.

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