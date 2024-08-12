Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон може очолити газету The Daily Telegraph

Зараз Джонсон пише для цієї газети колонки.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може очолити газету The Daily Telegraph. Це одне із провідних видань консервативного спрямування. Про це повідомляє Sky News.

Цю газету, а також журнал Spectator, збирається придбати колишній міністр фінансів Надхім Захаві. Він роздумує над призначенням Бориса Джонсона на посаду головного редактора.

За даними джерел, остаточної домовленості щодо посади Джонсона немає, але це обговорювали з інвесторами. Зараз Джонсон пише для цієї газети колонки, а раніше він розпочинав там кар'єру як кореспондент. Після того він пішов у політику – спершу як мер Лондона, а потім – як депутат Палати громад.

«Він все ще з великою любов'ю ставиться до Telegraph», – сказала Sky News людина, близька до колишнього прем'єр-міністра Британії.

Захаві покинув роботу депутатом в липні після того, як вирішив більше не балотуватися у своєму виборчому окрузі Стратфорд-он-Ейвон. Спочатку він брав участь у дискусіях про майбутнє Telegraph як «посередник».

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