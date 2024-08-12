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Прорыв ВСУ в Курской области исторический, — американский сенатор Блюменталь

21:56, 12 августа 2024
Прорыв украинскими войсками границы в Курской области является историческим, ведь Украина перенесла войну на территорию рф.
Прорыв ВСУ в Курской области исторический, — американский сенатор Блюменталь
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В Киев 12 августа с официальным визитом прибыла двухпартийная делегация из США. В ее составе республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь.

Американский сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что прорыв украинскими войсками границы в Курской области исторический. Ведь Украина перенесла войну на территорию рф.

«Прорыв в Курске на фронте исторический. Это масштабный прорыв. Хорошие новости, обширные новости, обещающие еще больше потенциальных прорывов. Теперь россияне будут отступать. Они возьмут войска из других мест. Они будут использовать ресурсы на этом уже установленном фронте. Но большая новость в том, что Украина сейчас в россии. Она приносит борьбу в россию», - сказал сенатор.

По его словам, сенаторы хотят передать администрации президента США Джо Байдена сообщение, что «следует придать Украине больше гибкости в использовании предоставленного оружия, чтобы ударить глубже существующих линий».

«Есть ограничения и вопросы разрешений, надеемся, что их удастся преодолеть. Такая большая власть чрезвычайно важна как с точки зрения тактики, так и стратегии в целом. Мы будем работать над получением еще больших ресурсов», – сказал Блюменталь.

Добавим, что сенатор Линдси Грэм одобрительно оценил решение Украины по операции в Курской области рф.

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