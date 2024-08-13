У Держдепі США прокоментували операцію України на території рф

Штати підтримують зусилля української сторони, спрямовані за самозахист.

У Державному департаменті США висловилися про операцію України в Курській області рф.

Заступник спікера Держдепу Ведант Патель на брифінгу зазначив, що рішення щодо проведення Україною військових операцій на території країни-агресора приймаються Києвом. Штати підтримають зусилля української сторони, спрямовані за самозахист.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, як влада США оцінює просування ЗСУ у Курській області рф, американський чиновник заявив, що краще Україна говоритиме про свої військові операції сама.

«Але загалом ми підтримали українські війська, здатні захистити себе від атак російських сил, які йдуть з-за кордону, вжити заходів, щоб захистити себе від цих атак. Це, як каже президент Байден, було б здоровим глуздом», - заявив представник Держдепу.

За його словами, США продовжують зосереджуватися на тому, щоб «переконатися, що наші партнери в Україні мають все необхідне для захисту від російської агресії».

«І зрештою рішення про те, як Україна проводить свої військові операції, повинні прийматися Україною», - сказав американський чиновник.

Разом з тим він висловився щодо заборони з боку Вашингтона на завдання Україною ударів по території рф американською далекобійною зброєю, та на заклики Києва зняти такі обмеження. За словами Пателя, «нічого не змінилося в політиці Сполучених Штатів щодо ударів через кордон».

Представник Держдепу водночас вказав, що погрози від путіна звучать вже не вперше.

«Ну, дивіться, для путіна в цьому немає нічого нового. Під час цього конфлікту він бряцав зброєю, застосовував загострення... У лютому 2022 року росія незаконно, безпідставно вторглася на територію України зі спробою підпорядкувати собі її кордони. І тому справді рішенням тут, і якщо путін зацікавлений у швидкому вирішенні цього питання, було б просто прибрати російські сили з України. Це може бути так просто», - зауважив Патель.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

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