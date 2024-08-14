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Байден назвав наступ ЗСУ у Курській області «справжньою дилемою для путіна»

11:11, 14 серпня 2024
Джо Байден вперше прокоментував наступ українських сил на Курську область.
Байден назвав наступ ЗСУ у Курській області «справжньою дилемою для путіна»
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Президент США Джо Байден зазначив, що раптовий наступ України на Курську область став серйозною проблемою для путіна. Він також підкреслив, що американська адміністрація постійно підтримує зв'язок з Києвом. Це перший офіційний коментар Байдена стосовно цих подій. Про це повідомляє New York Post.

Вперше коментуючи події на Курщині, Байден заявив, що такий розвиток подій став несподіваним для путіна.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти в Курській області.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що українські війська за минулу добу просунулися на один-три кілометри в різних напрямках в Курській області та взяли під контроль 40 квадратних кілометрів території.

Раніше ми писали, що у Держдепі США зазначили, що рішення щодо проведення військових операцій на території рф приймаються Києвом. Штати підтримають зусилля української сторони, спрямовані за самозахист.

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