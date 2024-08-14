Кількість хворих на COVID-19 у Києві різко зросла, – Департамент охорони здоров'я

У Києві 1 660 нових випадків захворювання COVID-19 на з початку серпня.

Джерело фото: volynnews

У столиці України спостерігається суттєве зростання захворюваності на COVID-19. Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в місті різко зросла.

У червні в Києві було зафіксовано 199 випадків COVID-19, у липні – на початку серпня їх кількість зросла до 1 660. За другий тиждень серпня вже зареєстровано 1 283 нових випадки, з них 174 – серед дітей. Зростає і кількість госпіталізованих пацієнтів, серед яких є ті, що потребують штучної вентиляції легенів.

Валентина Гінзбург зазначила, що більшість випадків проходять без значних ускладнень. Однак є ризики, пов'язані з тим, що деякі хворі можуть ігнорувати симптоми, плутаючи їх із звичайною втомою або алергією. Це призводить до того, що люди продовжують соціально активне життя та можуть розповсюджувати вірус.

«Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, «списує» їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID», – попередила Гінзбург.

Вона також наголосила на важливості залишатися вдома, якщо відчуваєте себе погано. «Обов’язково залишайтеся вдома, якщо почуваєтеся недобре. Вкотре нагадую – навіть головний біль, невеличкий нежить або загальне погіршення самопочуття можуть бути симптомами COVID. Це стосується і дорослих, і дітей. Протестуйтеся. Зверніться до лікаря. Із таким відповідальним підходом ви не лише убезпечите себе від ускладнень хвороби, а й не наражатимете на небезпеку людей навколо», – додала директорка Департаменту охорони здоров'я.

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