В Одесі 3-річна дівчинка випала з вікна, поки мати відійшла на кухню

Дівчинка сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги, і дитина впала з вікна п’ятого поверху, на жаль, трагічно.

Фото ілюстративне

В Одесі, у Пересипському районі з вікна багатоквартирного будинку випала трирічна дівчинка. Місцеві поліцейські наразі розслідують обставини загибелі дитини. Про це повідомила поліція Одеської області.

Тіло дівчинки було виявлено сьогодні близько 8-ї години ранку місцевою жителькою біля одного з багатоповерхових будинків у Пересипському районі. Попередньо встановлено, що мати, залишивши доньку на деякий час без нагляду, відлучилася на кухню. Дівчинка, ймовірно, вибралася з ліжечка і піднялася на підвіконня, звідки впала, спершись на москітну сітку. Квартира, з якої сталась трагедія, розташована на п’ятому поверсі.

На жаль, дитина померла до приїзду медиків. До цього трагічного випадку родина не була відзначена у правоохоронних органів, і не перебувала на обліку у соціальних службах.

Поліція проводить розслідування для встановлення повних обставин події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці вкотре звертаються до батьків і осіб, які їх замінюють, з проханням дбати про безпеку дітей. Рекомендується не залишати дітей без нагляду, забезпечити доступ до вікон, особливо в багатоповерхових будинках. Вікна слід відчиняти лише для провітрювання, встановлювати спеціальні замки або огороджувати решітками.

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