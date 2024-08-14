В Одессе 3-летняя девочка выпала из окна, пока мать отошла на кухню

Девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса, и ребенок упал из окна пятого этажа, к сожалению, трагически.

Фото иллюстративное

В Одессе, в Пересыпском районе из окна многоквартирного дома выпала трехлетняя девочка. Местные полицейские сейчас расследуют обстоятельства гибели ребенка. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Тело девочки было обнаружено сегодня около 8 часов утра местной жительницей возле одного из многоэтажных домов в Пересыпском районе. Предварительно установлено, что мать, оставив дочь на некоторое время без присмотра, отлучилась на кухню. Девочка, вероятно, выбралась из кроватки и поднялась на подоконник, откуда упала, опершись на москитную сетку. Квартира, из которой произошла трагедия, расположена на пятом этаже.

К сожалению, ребенок умер до приезда медиков. До этого трагического случая семья не была отмечена в правоохранительных органах, и не состояла на учете в социальных службах.

Полиция проводит расследование для установления полных обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям и лицам, которые их заменяют, с просьбой заботиться о безопасности детей. Рекомендуется не оставлять детей без присмотра, обеспечить доступ к окнам, особенно в многоэтажных домах. Окна следует открывать только для проветривания, устанавливать специальные замки или ограждать решетками.

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