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Количество больных COVID-19 в Киеве резко возросло, – Департамент здравоохранения

15:41, 14 августа 2024
В Киеве 1 660 новых случаев заболевания COVID-19 с начала августа.
Количество больных COVID-19 в Киеве резко возросло, – Департамент здравоохранения
Источник фото: volynnews
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В столице Украины наблюдается существенный рост заболеваемости COVID-19. Как сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в городе резко возросло.

В июне в Киеве было зафиксировано 199 случаев COVID-19, в июле - начале августа их количество возросло до 1 660. За вторую неделю августа уже зарегистрировано 1 283 новых случая, из них 174 - среди детей. Растет и количество госпитализированных пациентов, среди которых есть те, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Валентина Гинзбург отметила, что большинство случаев проходят без значительных осложнений. Однако есть риски, связанные с тем, что некоторые больные могут игнорировать симптомы, путая их с обычной усталостью или аллергией. Это приводит к тому, что люди продолжают социально активную жизнь и могут распространять вирус.

«Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, «списывает» их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а следовательно, распространять COVID», - предупредила Гинзбург.

Она также подчеркнула важность оставаться дома, если чувствуете себя плохо. «Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю - даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг», - добавила директор Департамента здравоохранения.

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