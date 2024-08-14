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Харків'янина оштрафували на 470 тисяч гривень за незаконне відновлення газу

13:35, 14 серпня 2024
Чоловік з Харківщини рішенням суду має заплатити 470 тисяч гривень за самовільне відновлення газопостачання і порушення пломб.
Харків'янина оштрафували на 470 тисяч гривень за незаконне відновлення газу
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Дергачівський районний суд Харківської області ухвалив рішення, за яким жителю регіону доведеться виплатити близько 470 тисяч гривень «Газорозподільним мережам». Суд задовольнив позов компанії, зобов'язавши чоловіка погасити борг у розмірі 462,9 тисячі гривень за спожитий природний газ, а також 7 тисяч гривень компенсації судового збору.

Згідно з матеріалами справи №619/3695/24, борг виник через те, що компанія відключила постачання газу через невиплату, а чоловік самовільно відновив його, пошкодивши пломби. Після обстеження газопроводу, фахівці виявили втручання і склали акт про порушення.

Суд встановив, що клієнт не доплатив зазначену суму, і ухвалив рішення про стягнення боргу за донарахований об'єм газу в сумі 462,953 гривень.

Відзначається, що компанія «Газорозподільні мережі» вимагала повернення заборгованості та попередила, що за самовільне відновлення газопостачання слід очікувати донарахування.

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