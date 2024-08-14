Практика судів
  1. В Україні

Чи нараховувати ПДВ на перевезення пасажирів міським транспортом

20:46, 14 серпня 2024
Податківці наголошують, що послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті (не включаючи таксі), тарифи на які визначаються згідно з законодавством, звільняються від податків.
Чи нараховувати ПДВ на перевезення пасажирів міським транспортом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба пояснює, чи нараховувати ПДВ на перевезення пасажирів міським транспортом. 

Зазначається, що відповідно до пп. 197.1.8 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Норма 197.1.8 ПКУ не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат).

Таким чином, операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку, звільняються від оподаткування.

Раніше ми писали, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний чиновник ЄС із соцмереж відкритим листом пригрозив Ілону Маску санкціями за шкідливий контент, але не попередив голову Єврокомісії

Правоохоронні органи ЄС проводять розслідування щодо Х на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США, тому заява єврокомісара виявилася «недоречною».

Органи пробації будуть надсилати свої документи в суди в електронному вигляді та зареєструються в ЄСІТС

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між органами з питань пробації та судами в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

Для суддів, яким необхідно складати іспит у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення виключили окремі тестові питання.

Штат Техас подав до суду на General Motors через відстеження даних про автомобілі та манеру водіння їх власників

У позові стверджується, що зібрані дані були використані компаніями для визначення оцінок ризику водіям, які вплинули на їх страхові ставки без їх відома.

В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео