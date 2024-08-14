Податківці наголошують, що послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті (не включаючи таксі), тарифи на які визначаються згідно з законодавством, звільняються від податків.

Податкова служба пояснює, чи нараховувати ПДВ на перевезення пасажирів міським транспортом.

Зазначається, що відповідно до пп. 197.1.8 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Норма 197.1.8 ПКУ не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат).

Таким чином, операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку, звільняються від оподаткування.

Раніше ми писали, як отримати витяг з реєстру платників ПДВ.

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