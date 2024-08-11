Як отримати витяг з реєстру платників ПДВ: роз’яснення

Витяг можна отримати в електронному вигляді, поштою або у контролюючому органі.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, яким чином можна отримати витяг з реєстру платників ПДВ.

Порядок подання запиту та отримання витягу з реєстру платників ПДВ визначено розділом VІІ Положення про реєстрацію платників ПДВ, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130.

Якщо запит про отримання витягу було подано в електронному вигляді через Електронний кабінет, то витяг протягом 2 робочих днів від дати надходження запиту надсилається до Електронного кабінету, де розміщується у режимі «Перегляд звітності». Відкриття та перегляд витягу здійснюється шляхом натискання на запис із запитом про отримання витягу у цьому режимі та подальшим переходом за вкладкою «J(F)1401704».

Також витяг можна отримати у контролюючому органі або поштою (за рахунок одержувача) у разі зазначення у запиті відповідного способу отримання витягу.

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