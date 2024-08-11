У зоопарк у Берліні шукають спеціаліста з купання бегемотів і будівельника ліжечок для панд

Посада доглядача зоопарку передбачає також навчання тварин.

Джерело фото: Zoo Berlin

Зоопарк Берліна шукає нових співробітників, зокрема того, хто купатиме нещодавно народженого карликового бегемота, будуватиме ліжечка для панд та вигулюватиме коней. Про це пише Bild.

«Наразі ми шукаємо досвідчених доглядачів зоопарку … які могли б залучитися та практикувати свою професію з пристрастю, емпатією та ентузіазмом», – сказав директор Берлінського зоопарку та Тірпарку Крістіан Керн.

Наприклад, шукають працівника, щоб допомогти двомісячному карликовому бегемоту звикнути до води. За словами речниці зоопарку Філін Хахмейстер, під час спроб купання за твариною спостерігає її мати, а також доглядачі зоопарку. Останнім часом до басейну напускають усе більше води, але досі вона не перевищує зросту малечі.

Крім помічника для маленького бегемота, у зоопарку потрібна людина, яка будуватиме ліжечка для панд, а також працівник, в обов'язки якого входитиме вигул коней.

Посада доглядача зоопарку передбачає також навчання тварин. За словами Хахмейстер, морські леви, людиноподібні мавпи та леви, наприклад, навчені таким чином, щоб незначні процедури, такі як зразки крові, проводилися без анестезії.

Загалом у звіринці проживає 25 тисяч тварин, за якими доглядає близько 200 досвідчених працівників зоопарку.

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