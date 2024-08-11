В зоопарк в Берлине ищут специалиста по купанию бегемотов и строителя кроваток для панд

Должность смотрителя зоопарка предусматривает также обучение животных.

Источник фото: Zoo Berlin

Зоопарк Берлина ищет новых сотрудников, в частности того, кто будет купать недавно рожденного карликового бегемота, строить кроватки для панд и выгуливать лошадей. Об этом пишет Bild.

«Сейчас мы ищем опытных смотрителей зоопарка… которые могли бы привлечься и практиковать свою профессию со страстью, эмпатией и энтузиазмом», – сказал директор Берлинского зоопарка и Тирпарка Кристиан Керн.

К примеру, ищут работника, чтобы помочь двухмесячному карликовому бегемоту привыкнуть к воде. По словам спикера зоопарка Филин Хахмейстер, во время попыток купания за животным наблюдает его мать, а также смотрители зоопарка. В последнее время в бассейн напускают все больше воды, но до сих пор она не превышает роста малыша.

Помимо помощника для маленького бегемота, в зоопарке нужен человек, который будет строить кроватки для панд, а также работник, в обязанности которого будет входить выгул лошадей.

Должность смотрителя зоопарка предусматривает также обучение животных. По словам Хахмейстер, морские львы, человекообразные обезьяны и львы, например, обучены таким образом, чтобы незначительные процедуры, такие как образцы крови, проводились без анестезии.

Всего в зверинце проживает 25 тысяч животных, за которыми ухаживает около 200 опытных работников зоопарка.

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