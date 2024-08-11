В Запорожской области строят шесть подземных школ – первые планируют открыть в октябре

Подземные школы будут не только в Запорожье, но и в сельских общинах.

Иллюстрационное изображение: Харьковский городской голова Игорь Терехов

В Запорожской области одновременно строят шесть подземных школ, первые заведения планируют открыть в октябре. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров.

«Сейчас одновременно строим 6 подземных школ. Некоторые – на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах. Планируем открыть первые школы в конце октября», – отметил глава ОВА.

По его словам, подземные школы будут не только в Запорожье, но и в сельских общинах.

«Безопасные школы — это приоритет, который должны выполнить для наших жителей до конца года. Эта работа является частью государственной программы возвращения детей к очной учебе», – отметил Федоров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин готовит технические решения для обеспечения офлайн-обучения в школах в течение года.

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