Кабмин готовит технические решения для обеспечения офлайн-обучения в школах в течение года

Зеленский обсудил с Шмыгалем планы для офлайн-обучения в школах на весь год.

Источник фото: gylyajpole.city

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общался с премьер-министром Денисом Шмыгалем, в частности относительно региональной работы чиновников и планов на текущий месяц. Кабинет Министров Украины разрабатывает технические решения, которые позволят школам функционировать офлайн в течение всего учебного года.

По словам Зеленского, премьер-министр доложил о мерах, касающихся работы правительства на местах, а также о договоренностях с партнерами, в частности в Европе.

«Сейчас много вопросов по подготовке нового учебного года. Наш приоритет - по максимуму помочь школам во всех регионах, где безопасность это позволяет, открыться для детей и работать офлайн. Правительство сейчас готовит несколько технических решений, которые помогут именно этому», - заявил президент.

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