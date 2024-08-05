Иран через Венгрию предупредил о решении напасть на Израиль

Министр иностранных дел Израиля подтвердил угрозу нападения Ирана.

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Иран выпустил срочное сообщение для авиаперсонала, в котором извещает о возможной опасности на маршрутах в центр, запад и северо-запад страны, рекомендовав самолетам изменить маршруты. По предварительным данным, возможное нападение может произойти уже в понедельник. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац подтвердил информацию о планах Ирана напасть на Израиль, на фоне интенсивных дипломатических усилий для предотвращения любого дальнейшего военного обострения между Исламской Республикой и еврейским государством.

Передача информации об угрозе Израилю была осуществлена через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который получил сообщение от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.

«Иран сообщил нам о намерении атаковать Израиль», - заявил Кац, подчеркнув, что международное сообщество должно требовать от Ирана ответственности за любые агрессивные действия.

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