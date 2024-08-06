Новых судей будут готовить к осуществлению правосудия по индивидуальным планам

В случае если учебная группа будет менее чем из 7 судей, то их начальная подготовка может проводиться согласно отдельной программе и по индивидуальному плану.

Источник фото: Судебная власть

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Высшая квалификационная комиссия судей 5 августа 2024 года внесла изменения в «Порядок прохождения начальной подготовки судьи в Национальной школе судей Украины», который был утвержден Комиссией только 10 июля 2024 года.

ВККС дополнила пункт 1.3 указанного Порядка новым абзацем:

«В случае, если учебная группа малочисленная (менее 7 слушателей) начальная подготовка может проводиться согласно программе по индивидуальному плану. В зависимости от специализации индивидуальный план составляется на каждого слушателя и утверждается ректором Национальной школы судей Украины».

Напомним, что как сообщала «Судебно-юридическая газета», ВККС утвердила «Порядок прохождения начальной подготовки судьи в Национальной школе судей Украины», разработанный НШСУ.

Утвержденный Порядок касается тех судей, которые хотя и получили соответствующие указы Президента о назначении, однако не проходили подготовку в НШСУ вместе с участниками отбора в судьи 2017 года.

Начальная подготовка будет проводиться продолжительностью не более 350 академических часов и не дольше двух месяцев.

Учетными единицами времени теоретическо-практической подготовки слушателей является академический час (40 минут). Занятия проводятся парами – 80 минут без перерыва.

Продолжительность дня начальной подготовки составляет не более восьми академических часов в день. Продолжительность недели начальной подготовки составляет пять дней.

Начальная подготовка может быть очной (online или offline), дистанционной (в режиме отложенного времени) или смешанной.

Автор: Вячеслав Хрипун

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