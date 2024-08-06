Нових суддів будуть готувати до здійснення правосуддя за індивідуальними планами

У разі якщо навчальна група менше 7 суддів, то їх початкова підготовка може проводитися згідно з окремою програмою та за індивідуальним планом.

Джерело фото: Судова влада

Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 серпня 2024 року внесла зміни у «Порядок проходження початкової підготовки судді в Національній школі суддів України», який був затверджений Комісією лише 10 липня 2024 року.

ВККС доповнила пункт 1.3 зазначеного Порядку новим абзацом:

«У разі якщо навчальна група малочисельна (менше 7 слухачів) початкова підготовка може проводитися згідно з програмою за індивідуальним планом. Залежно від спеціалізації індивідуальний план складається на кожного слухача окремо та затверджується ректором Національної школи суддів України».

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», ВККС 10 липня затвердила «Порядок проходження початкової підготовки судді в Національній школі суддів України», який був розроблений НШСУ.

Затверджений Порядок наразі стосується тих суддів, які хоча й отримали відповідні укази Президента про призначення, однак не проходили підготовку в НШСУ разом з учасниками добору 2017 року.

Початкова підготовка буде проводитися тривалістю не більше 350 академічних годин та не довше двох місяців.

Обліковими одиницями часу теоретично-практичної підготовки слухачів є академічна година (40 хвилин). Заняття проводяться парами - 80 хвилин без перерви.

Тривалість дня початкової підготовки становить не більше восьми академічних годин на день. Тривалість тижня початкової підготовки становить п’ять днів.

Початкова підготовка може бути очною (online або offline), дистанційною (у режимі відкладеного часу) або змішаною.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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