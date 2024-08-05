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Іран через Угорщину попередив про рішення напасти на Ізраїль

21:02, 5 серпня 2024
Міністр закордонних справ Ізраїлю підтвердив загрозу нападу Ірану.
Іран через Угорщину попередив про рішення напасти на Ізраїль
Джерело фото: Getty Images
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Іран випустив термінове повідомлення для авіаперсоналу, в якому сповіщає про можливу небезпеку на маршрутах до центру, заходу та північного заходу країни, рекомендувавши літакам змінити маршрути. За попередніми даними, можливий напад може статися вже в понеділок. Про це пише The Jerusalem Post.

Ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац підтвердив інформацію про плани Ірану напасти на Ізраїль, на тлі інтенсивних дипломатичних зусиль для запобігання будь-якому подальшому військовому загостренню між Ісламською Республікою та єврейською державою.

Передача інформації про загрозу Ізраїлю була здійснена через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який отримав повідомлення від виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

«Іран повідомив нам про намір атакувати Ізраїль», — заявив Кац, підкресливши, що міжнародне співтовариство повинно вимагати від Ірану відповідальності за будь-які агресивні дії.

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