Кабмін готує технічні рішення для забезпечення офлайн-навчання в школах протягом року

Зеленський обговорив з Шмигалем плани для офлайн-навчання в школах на весь рік.

Джерело фото: gylyajpole.city

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спілкувався з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, зокрема щодо регіональної роботи урядовців і планів на поточний місяць. Кабінет Міністрів України розробляє технічні рішення, які дозволять школам функціонувати офлайн протягом усього навчального року.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр доповів про заходи, що стосуються роботи уряду на місцях, а також про домовленості з партнерами, зокрема в Європі.

«Зараз багато питань щодо підготовки нового навчального року. Наш пріоритет – по максимуму допомогти школам в усіх регіонах, де безпека це дозволяє, відкритись для дітей і працювати офлайн. Уряд зараз готує кілька технічних рішень, які допоможуть саме цьому», — заявив президент.

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