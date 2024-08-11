На Харьковщине мужчина отобрал чужой автомобиль, угрожая шампуром

Угрожая острым предметом, мужчина отобрал у владельца транспортное средство и поехал в Харьков.

На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении в незаконном завладении автомобилем 54-летнему жителю Харькова. По данным следствия, он отнял автомобиль у 67-летнего жителя Змиева. Об этом сообщили в полиции региона.

«Мужчина попросил потерпевшего довезти его до пруда. На берегу он направился к вагончику, а через несколько минут вернулся с шампуром и стал угрожать водителю. Потерпевший отбежал от автомобиля, а нападающий тем временем сел в машину и поехал в Харьков. Уже через несколько часов стражи порядка задержали его на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Южнопроектной», — говорится в сообщении.

Автомобиль изъяли и вернули владельцу.

По данным полиции, житель Харькова уже был судим в прошлом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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