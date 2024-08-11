На Харківщині чоловік відібрав чужу автівку, погрожуючи шампуром

Погрожуючи гострим предметом, чоловік відібрав у власника транспортний засіб та поїхав до Харкова.

На Харківщині поліцейські повідомили про підозру у незаконному заволодінні автомобілем 54-річному мешканцю Харкова. За даними слідства, він відняв автівку у 67-річного жителя Змієва. Про це повідомили у поліції регіону.

«Чоловік попросив потерпілого довезти його до ставка. На березі він попрямував до вагончика, а за декілька хвилин повернувся із шампуром та став погрожувати водієві. Потерпілий відбіг від автомобіля, а нападник тим часом сів до автівки та поїхав до Харкова. Вже за кілька годин правоохоронці затримали його на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроектної», — йдеться в повідомленні.

Автомобіль вилучили та повернули власнику.

За даними поліції, мешканець Харкова вже був судимий у минулому. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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