Коли запрацює онлайн-одруження у Дії – що наразі відомо

Бета-тестування шлюбу онлайн у розпалі.

Як повідомили у Дії, бета-тестування шлюбу онлайн у розпалі – пари уже одружуються у смартфоні одними з перших у світі.

«Маємо відгук від дієвого подружжя Олени та Іллі, які долучились до бета-тестування сервісу в Дії й офіційно зареєстрували шлюб. Для проведення церемонії пара обрала найзатишніше місце — дім. А свідком найщасливішої миті був їхній котик. Церемонія пройшла швидко — за 15 хвилин, без очікувань та поїздок в установи», - кажуть у Дії.

Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», цифровим ДРАЦСом, Державною міграційною службою, АТ «Укрпошта» за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером виступила компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.

Наразі, зазначається, що бета-тестування шлюбу онлайн ще триває.

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