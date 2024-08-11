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В Ірландії у порту вилучили канабіс вартістю понад 16 мільйонів євро

08:54, 11 серпня 2024
Виявили наркотики після обшуку вантажу без супроводу, який прибув на поромі з іспанського міста Більбао.
В Ірландії у порту вилучили канабіс вартістю понад 16 мільйонів євро
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У графстві Вексфорд на південному сході Ірландії із вантажу було вилучено канабіс орієнтовною вартістю понад 16 мільйонів євро, розповідає ВВС.

Офіцери податкової служби та поліція Ірландії виявили наркотики у порту Рослер-Європорт у суботу, 10 серпня, після обшуку вантажу без супроводу, який прибув на поромі з іспанського міста Більбао.

Під час обшуку було вилучено близько 783 кілограмів трави канабісу та 70 кілограмів смоли канабісу, орієнтовна вартість яких становить 16,09 мільйонів євро.

Поліція повідомила, що у цій справі нікого не затримали, однак наразі проводиться аналіз наркотиків, а розслідування інциденту триває.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у вантажі з бананами знайшли заховані наркотики на понад €1 мільйон.

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