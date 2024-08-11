В Ирландии в порте изъяли каннабис стоимостью более 16 миллионов евро

Обнаружили наркотики после обыска груза без сопровождения, который прибыл на пароме из испанского города Бильбао.

В графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии из груза был изъят каннабис ориентировочной стоимостью более 16 миллионов евро, рассказывает BBC.

Офицеры налоговой службы и полиция Ирландии обнаружили наркотики в порту Рослер-Европорт в субботу, 10 августа, после обыска груза без сопровождения, который прибыл на пароме из испанского города Бильбао.

В ходе обыска было изъято около 783 килограммов травы каннабиса и 70 килограммов смолы каннабиса, ориентировочная стоимость которых составляет 16,09 миллионов евро.

Полиция сообщила, что по этому делу никого не задержали, однако проводится анализ наркотиков, а расследование инцидента продолжается.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в грузе с бананами нашли спрятанные наркотики на более чем €1 миллион.

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