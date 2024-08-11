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На Киевщине в результате ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и 4-летний ребенок

08:36, 11 августа 2024
Также три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок.
На Киевщине в результате ракетной атаки погибли мирные жители: мужчина и 4-летний ребенок
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На Киевщине в результате вражеской ракетной атаки в воскресенье, 11 августа, погибли мирные жители. Мужчина и ребенок, которому было только 4 года, погибли в Броварском районе. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Сегодня ночью произошло падение обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок. Еще двое: 35-летний мужчина и его 4-летний сын – оказались под завалами здания. К сожалению, во время поисково-спасательных работ их обнаружили погибшими», - сообщили в ГСЧС.

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