Украинка Ирина Коляденко завоевала серебро по вольной борьбе на Олимпийских играх

В финале турнира по вольной борьбе в весовой категории ей противостояла представительница Японии Мотоки Сакура.

Источник фото: Первая леди Украины Елена Зеленская

Украинка Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль в финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменка соревновалась с представлявшей Японию Сакурой Мотоки.

Ирина Коляденко – серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, серебряный призер Чемпионата мира, трехкратная чемпионка Европы, Чемпионка Украины.

В СМИ рассказывают, что после игр в Токио Коляденко подарили квартиру в Ирпене, однако спортсменка сразу отдала ее тренеру в знак благодарности. Тогда местные власти решили дать ей еще одну.

Как сообщила первая леди Елена Зеленская, в 2022 году квартиру спортсменки разрушили российские обстрелы. Ирина оказалась в оккупации. Ее семья была среди тех, кто пытался выехать из города.

Машина Ирины прорвалась. Тридцать шесть часов непрерывной езды понадобилось семье, чтобы добраться до Винницкой области – до родни. Дальше пришлось ехать снова – на Хмельнитчину.

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