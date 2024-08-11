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Українка Ірина Коляденко здобула срібло з вільної боротьби на Олімпійських іграх

08:18, 11 серпня 2024
У фіналі турніру з вільної боротьби у ваговій категорії їй протистояла представниця Японії Мотокі Сакура.
Українка Ірина Коляденко здобула срібло з вільної боротьби на Олімпійських іграх
Джерело фото: Перша леді України Олена Зеленська
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Українка Ірина Коляденко виборола срібну медаль у фіналі змагань із вільної боротьби у ваговій категорії до 62 кг на Олімпійських іграх у Парижі.

Спортсменка змагалася із Сакурою Мотокі, яка представляла Японію.

Ірина Коляденко – срібна призерка Олімпійських ігор 2024 року, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, срібна призерка Чемпіонату світу, триразова чемпіонка Європи, Чемпіонка України.

У ЗМІ розповідають, що після ігор у Токіо Коляденко подарували квартиру в Ірпені, проте спортсменка одразу віддала її своєму тренеру на знак подяки. Тоді місцева влада вирішила дати їй ще одну.

Як повідомила перша леді Олена Зеленська, у 2022 року квартиру спортсменки зруйнували російські обстріли. Ірина опинилася в окупації. Її родина була серед тих, хто намагався виїхати з міста.

Машина Ірини прорвалася. Тридцять шість годин безупинної їзди знадобилося сім’ї, щоб дістатися до Вінниччини – до рідні. Далі довелося їхати знову – на Хмельниччину.

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