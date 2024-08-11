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Законно ли включить в коллективный договор пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей

09:12, 11 августа 2024
Законодательством не запрещено, если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения для совместителей.
Законно ли включить в коллективный договор пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, законно ли включить в коллективный договор пункт об ограничении некоторых выплат для совместителей.

Совместительством считается выполнение работником, кроме основной, иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя - физического лица.

Отмечается, что законодательством не запрещено (соответственно, это не будет нарушением), если работодатель установит коллективным договором или другим отдельным нормативным актом или трудовым договором отдельные ограничения или поощрения для совместителей другие, чем для работников, работающих по основному месту работы.

Главное, чтобы выполнялась норма ст. 16 Кодекса законов о труде Украины о том, что условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с действующим законодательством и соглашениями положение работников, недействительны.

Это означает, что совместители не могут быть ограничены в тех выплатах, гарантированных законом, однако они могут быть ограничены в тех выплатах, которые работодатель предоставляет работникам по собственному решению.

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