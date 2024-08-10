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В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра: из-за российской атаки погибли 14 человек

20:08, 10 августа 2024
Из восьми неустановленных тел специалистам удалось идентифицировать пять.
В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра: из-за российской атаки погибли 14 человек
Фото: ГСЧС
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В Константиновке Донецкой области завершили разбор завалов торгового центра после обстрела рф 9 августа. Погибли 14 человек, ранения получили 44 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Из восьми неустановленных тел криминалисты полиции идентифицировали пять: троих женщин и двоих детей – девушек 2012 и 2014 года рождения. Осталось идентифицировать троих человек.

На месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций.

Для тщательного документирования военного преступления рф создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники полиции и СБУ.

Как мы писали, прифронтовая Константиновка пострадала в результате российских обстрелов. Зафиксировано попадание в ТЦ, супермаркет, также пострадало отделение "Новой почты".

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