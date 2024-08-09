рф ударила по Константиновке в Донецкой области: пострадал супермаркет, ТЦ и отделение Новой почты, есть жертвы, видео

После удара вспыхнул сильный пожар, количество жертв растет.

Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

россия нанесла удар по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела зафиксировано попадание в ТЦ, также пострадал супермаркет и отделение "Новой почты". К сожалению, есть жертвы. Уже известно о четырех погибших и по меньшей мере 24 раненых, продолжается спасательная операция, заявил Президент Владимир Зеленский.

"Люди под завалами. Продолжается спасательная операция, и будет сделано все, чтобы спасти людей. По состоянию на данный момент известно о четырех погибших. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 24 человека ранены", - сообщил Президент.

Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

В пресс-службе "Новой почты" сообщили о попадании в торговый центр, где находилось грузовое отделение сети.

"Попадание в торговый центр, где находилось грузовое отделение "Новой почты". Все наши сотрудники живы, один коллега получил контузию - ему оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, есть пострадавшие среди населения", - отметили в компании.

По предварительным данным, часть посылок уцелела. Оценочная стоимость уничтоженного груза будет компенсирована клиентам в полном объеме.

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