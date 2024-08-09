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рф вдарила по Костянтинівці на Донеччині: постраждав супермаркет, ТЦ та відділення Нової пошти, є жертви, відео

13:51, 9 серпня 2024
Після удару спалахнула сильна пожежа, кількість жертв зростає.
рф вдарила по Костянтинівці на Донеччині: постраждав супермаркет, ТЦ та відділення Нової пошти, є жертви, відео
Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін
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росія завдала удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у ТЦ, також постраждав супермаркет та відділення "Нової пошти". На жаль, є жертви. Вже відомо про чотирьох загиблих і щонайменше 24 поранених, триває рятувальна операція, заявив Президент Володимир Зеленський.

"Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше 24 людини поранено", - повідомив Президент. 

Фото: начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

У пресслужбі "Нової пошти" повідомили про влучання у торговельний центр, де знаходилось вантажне відділення мережі.

"Влучання у торгівельний центр, де знаходилось вантажне відділення "Нової пошти". Всі наші співробітники живі, один колега отримав контузію – йому надається вся необхідна допомога. На жаль, є постраждалі серед населення", – наголосили в компанії. 

За попередніми даними, частина посилок вціліла. Оціночна вартість знищеного вантажу буде компенсована клієнтам у повному обсязі.

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