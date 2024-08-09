Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Право суду на прийняття окремої ухвали у разі виявлення порушень законодавства під час розгляду справи – позиція ВС

17:25, 9 серпня 2024
КАС ВС вказав, що суд має право, а не зобов'язаний постановити окрему ухвалу.
Право суду на прийняття окремої ухвали у разі виявлення порушень законодавства під час розгляду справи – позиція ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У П'ятому апеляційному адміністративному суді оприлюднили позицію Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду щодо права суду на прийняття окремої ухвали у разі виявлення порушень законодавства під час розгляду справи.

Так, у постанові від 13 червня 2024 року по справі № 826/3979/18 КАС ВС зазначив, що окрема ухвала - це рішення, яким суд реагує на виявлені під час розгляду справи порушення закону, причини та умови, що сприяли вчиненню порушення. Окрема ухвала є формою профілактичного впливу судів на правопорушників. Така ухвала має на меті усунення виявлених у процесі розгляду адміністративного позову порушень закону та є підставою для розгляду питання щодо відповідальності винних осіб, вона може стосуватися будь-якого суб`єкта, зокрема й того, який не бере участі у справі.

КАС ВС вказав, що суд має право, а не зобов`язаний постановити окрему ухвалу. Проте, враховуючи особливий статус суду в системі органів, що забезпечують правовий порядок, суд зобов`язаний реагувати на випадки очевидних, умисних або системних порушень закону. Обов`язковими умовами для прийняття окремої ухвали є порушення закону чи іншого нормативно-правового акта із чітким зазначенням такої норми та обґрунтуванням, у чому саме полягає відповідне порушення. Якщо під час розгляду справи встановлено ознаки кримінального правопорушення, суд, постановляючи окрему ухвалу про інформування прокурора або органу досудового розслідування, має вказати, ознаки якого саме кримінального правопорушення ним виявлено, а також обґрунтовувати, покликаючись на докази, які містяться в матеріалах справи, суть кримінального правопорушення.

У справі, яка розглядалася, фактично підставою для постановлення окремої ухвали суду стало використання ГУ ДПС документів від імені кур`єрської служби «DIMEX», функціонування якої на території України після 24 лютого 2022 року є сумнівним, що може свідчити про наявність ознак їх підробки з метою введення суду в оману задля підтвердження ніби-то поважних причин пропуску строку на апеляційне оскарження шляхом надання доказів у вигляді вказаного конверту та накладної.

КАС ВС прийшов до висновку, що постановлення окремої ухвали суду не є формою притягнення порушника до відповідальності, а є формою реагування суду на виявлені ним можливі порушення з метою вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону. Перевірка наявності чи відсутності підстав для притягнення відповідних осіб до відповідальності здійснюється органами, уповноваженими на це. Відповідно, та обставина, що суд зазначив про ймовірну наявність ознак посадового злочину, передбачених ст.ст. 366, 367 КК України, не можна вважати порушенням судом апеляційної інстанції норм процесуального права. Це питання суд поставив перед компетентними органами, які і мають встановити наявність чи відсутність складу кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області