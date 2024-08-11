ВС поддержал позицию налоговой относительно правомерности применения штрафа за реализацию горючего без лицензии

Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым к истцу применен штраф за реализацию горючего без приобретения лицензии на право розничной торговли горючим.
В редакции постановления Кабинета Министров от 18.03.2022 № 314 «Некоторые вопросы обеспечения производства хозяйственной деятельности в условиях военного положения» (далее – Постановление № 314) (по состоянию на момент представления истцом декларации о ведении хозяйственной деятельности) хозяйственная деятельность по розничной торговле горючим не входила к перечню видов хозяйственной деятельности, которые могут осуществляться из представления декларации в условиях военного положения (приложение 2 к Постановления № 314).
Вместе с тем, судами предыдущих инстанций установлено, что распоряжением контролирующего органа истцу на основании установленного факта представления плательщиком недостоверных данных в документах, поданных вместе с заявлением на получение лицензии, аннулирована лицензия на право розничной торговли горючим.
Данное распоряжение получено истцом, что подтверждается его подписью. Доказательства отмены этого распоряжения в суд не предоставлены.
То есть истец, зная об аннулировании действия его лицензии на право розничной торговли горючим, пользуясь Постановлением № 314, осуществлял розничную торговлю горючим.
При таких обстоятельствах и правового регулирования коллегия судей поддерживает выводы суда апелляционной инстанции о том, что обжалуемое налоговое уведомление-решение принято ответчиком в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а поэтому отсутствуют основания его отмены.
Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда по делу № 600/3451/22 кассационная жалоба истца оставлена без удовлетворения. Постановление Седьмого апелляционного административного суда от 14.06.2023 оставлено без изменений.
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