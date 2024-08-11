ВС поддержал позицию налоговой относительно правомерности применения штрафа за реализацию горючего без лицензии

Истец, зная об аннулировании действия его лицензии на право розничной торговли горючим, осуществлял розничную торговлю горючим.

Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения, которым к истцу применен штраф за реализацию горючего без приобретения лицензии на право розничной торговли горючим.

В редакции постановления Кабинета Министров от 18.03.2022 № 314 «Некоторые вопросы обеспечения производства хозяйственной деятельности в условиях военного положения» (далее – Постановление № 314) (по состоянию на момент представления истцом декларации о ведении хозяйственной деятельности) хозяйственная деятельность по розничной торговле горючим не входила к перечню видов хозяйственной деятельности, которые могут осуществляться из представления декларации в условиях военного положения (приложение 2 к Постановления № 314).

Вместе с тем, судами предыдущих инстанций установлено, что распоряжением контролирующего органа истцу на основании установленного факта представления плательщиком недостоверных данных в документах, поданных вместе с заявлением на получение лицензии, аннулирована лицензия на право розничной торговли горючим.

Данное распоряжение получено истцом, что подтверждается его подписью. Доказательства отмены этого распоряжения в суд не предоставлены.

То есть истец, зная об аннулировании действия его лицензии на право розничной торговли горючим, пользуясь Постановлением № 314, осуществлял розничную торговлю горючим.

При таких обстоятельствах и правового регулирования коллегия судей поддерживает выводы суда апелляционной инстанции о том, что обжалуемое налоговое уведомление-решение принято ответчиком в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины, а поэтому отсутствуют основания его отмены.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда по делу № 600/3451/22 кассационная жалоба истца оставлена ​​без удовлетворения. Постановление Седьмого апелляционного административного суда от 14.06.2023 оставлено без изменений.

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