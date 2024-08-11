ВС підтримав позицію податкової щодо правомірності застосування штрафу за реалізацію пального без ліцензії

Позивач, знаючи про анулювання дії його ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, здійснював роздрібну торгівлю пальним.

Державна податкова служба повідомляє, що судом касаційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення, яким до позивача застосовано штраф за реалізацію пального без придбання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

У редакції постанови Кабінету Міністрів від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 314) (станом на момент подання позивачем декларації про провадження господарської діяльності) господарська діяльність з роздрібної торгівлі пальним не входила до переліку видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану (додаток 2 до Постанови № 314).

Разом з тим судами попередніх інстанцій установлено, що розпорядженням контролюючого органу позивачу на підставі встановленого факту подання платником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії, анульовано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Дане розпорядження отримане позивачем, що підтверджується його підписом. Доказів скасування цього розпорядження до суду не надано.

Тобто позивач, знаючи про анулювання дії його ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, користуючись Постановою № 314 здійснював роздрібну торгівлю пальним.

За таких обставин та правового регулювання колегія суддів підтримує висновки суду апеляційної інстанції про те, що оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято відповідачем у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а тому відсутні підстави для його скасування.

Відтак, Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду у справі № 600/3451/22-а касаційну скаргу позивача залишено без задоволення. Постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду від 14.06.2023 залишено без змін.

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