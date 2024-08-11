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У яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати

07:18, 11 серпня 2024
Компенсація здійснюється у разі затримки виплати заробітної плати на один і більше календарних місяців.
У яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, у яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату своїм працівникам. У зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати.

Компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати виплачують громадянам у разі затримки виплат, нарахованих громадянам, на один і більше календарних місяців.

Раніше ми писали, як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання.

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