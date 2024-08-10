Мешканець Львівщини через фішинговий сайт вкрав 130 тисяч гривень

27-річний чоловік створив фішингове посилання, яке копіювало зовнішній вигляд сайту однієї з відомих банківських установ.

У Трускавці, що на Львівщині, судитимуть чоловіка, який через фішинговий сайт шахрайством заволодів коштами волинянина. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 27-річний чоловік за допомогою мобільного телефону він створив фішингове посилання, яке копіювало зовнішній вигляд та зміст сайту однієї з банківських установ.

В подальшому фігурант відправив повідомлення з посиланням потерпілому у Viber. Він, у свою чергу, перейшов за ним, оскільки сприйняв його за офіційний сайт банку.

Таким чином з рахунків чоловіка, які були прикріплені до номеру телефону, списалось понад 130 тисяч гривень.

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