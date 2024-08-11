У найближчі дні в Україну оминатимуть дощі та повернеться спека

В Україні на 11-15 серпня прогнозується погода без опадів та температура до 33°.

В Україні в неділю, 11 серпня, очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю. Опади можливі лише в Карпатах, де прогнозуються місцеві невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Нічна температура складе 12-17°, на півдні країни до 22°, вдень температура коливатиметься від 22 до 27°, у південних і східних областях досягне 33°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі буде 15-17°, вдень 24-26°; по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

На початку тижня, 12-13 серпня, в Україні також не очікується значних опадів, окрім можливих короткочасних дощів та гроз у північно-східних областях 13 серпня. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині до 20°; вдень 21-26°, на півдні та Закарпатті 25-30°.

У Києві 12-13 серпня без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в Києві буде 14-16°, вдень 23-25°; по області вночі 11-16°, вдень 21-26°.

14-15 серпня в Україні знову не очікується значних опадів, хоча в північно-східних областях 14 серпня можливі короткочасні дощі та грози. Нічна температура коливатиметься від 10 до 16°, у південній частині до 19°; вдень температура досягне 23-29°, на півдні, в Закарпатті, 15 серпня та у Вінницькій області температура може піднятися до 31°.

У Київському регіоні 14-15 серпня опадів не передбачається. Температура вночі в Києві буде 13-15°, вдень 14 серпня 23-25°, 15 серпня 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 23-28°.

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