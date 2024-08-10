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У Полтаві поліція вилучила пістолет, бейсбольну биту та газовий балончик в учасника нічної бійки

23:59, 10 серпня 2024
Між місцевими мешканцями віком 42 та 27 років виник конфлікт, який переріс у бійку.
У Полтаві поліція вилучила пістолет, бейсбольну биту та газовий балончик в учасника нічної бійки
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У ніч на суботу на вулиці Івана Мазепи у Полтаві сталася бійка між двома чоловіками. Поліція, що прибули на місце події, вилучила у одного з учасників пістолет, бейсбольну биту та газовий балончик. Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Як повідомили у поліції, конфлікт відбувся між місцевими мешканцями віком 42 і 27 років. Під час перевірки у старшого чоловіка було виявлено та вилучено пістолет з набоями, бейсбольну биту та газовий балончик.

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

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