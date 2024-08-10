Антарктичні полярники показали рідкісне природне явище – перламутрові хмари

Перламутрові хмари формуються в стратосфері на висоті від 15 до 30 кілометрів.

Члени 29-ї експедиції на антарктичній станції «Академік Вернадський» поділилися унікальним відео перламутрових хмар, які з'являються рідко, переважно взимку. На запису, опублікованому Національним антарктичним науковим центром, видно незвичні хмари, що переливаються кольорами, на фоні частково закритого Сонця.

Ці хмари мають блискучі відтінки, схожі на перламутр – внутрішній шар раковин молюсків, відомий своєю іризацією. Полярники зазначають, що таке явище можна побачити лише кілька разів на рік, зазвичай під час антарктичної зими.

Науковці пояснюють, що на відміну від звичайних хмар, перламутрові формуються не в нижньому шарі атмосфери, а в стратосфері на висоті від 15 до 30 кілометрів. Це відбувається, коли потік повітря з вологою стикається з високими гірськими хребтами, огинає їх і спускається вниз, приносячи вологу до «сухої» стратосфери. Волога, потрапивши в стратосферу, де температура опускається до -85°С, перетворюється на кристалики льоду.

«Коли потік потрапляє у стратосферу, там мають бути аномально низькі температури – близько -85°С, щоб волога перетворилася на кристалики льоду. Цей процес повинен підсвічуватися Сонцем, що на кілька градусів нижче горизонту, тобто сходить або сідає», – розповіли полярники.

Цей ефект робить перламутрові хмари однією з найбільш захоплюючих природних аномалій, доступних для спостереження лише в особливих атмосферних умовах.

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