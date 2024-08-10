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Антарктические полярники показали редкое природное явление – перламутровые облака

23:40, 10 августа 2024
Перламутровые облака формируются в стратосфере на высоте от 15 до 30 километров.
Антарктические полярники показали редкое природное явление – перламутровые облака
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Члены 29-й экспедиции на антарктической станции «Академик Вернадский» поделились уникальным видео перламутровых облаков, которые появляются редко, преимущественно зимой. На записи, опубликованной Национальным антарктическим научным центром, видны необычные облака, переливающиеся цветами, на фоне частично закрытого Солнца.

Эти облака имеют блестящие оттенки, похожие на перламутр - внутренний слой раковин моллюсков, известный своей иризацией. Полярники отмечают, что такое явление можно увидеть лишь несколько раз в год, обычно во время антарктической зимы.

Ученые объясняют, что в отличие от обычных облаков, перламутровые формируются не в нижнем слое атмосферы, а в стратосфере на высоте от 15 до 30 километров. Это происходит, когда поток воздуха с влагой сталкивается с высокими горными хребтами, огибает их и спускается вниз, принося влагу в «сухую» стратосферу. Влага, попав в стратосферу, где температура опускается до -85°С, превращается в кристаллики льда.

«Когда поток попадает в стратосферу, там должны быть аномально низкие температуры - около -85°С, чтобы влага превратилась в кристаллики льда. Этот процесс должен подсвечиваться Солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть восходит или садится», - рассказали полярники.

Этот эффект делает перламутровые облака одной из самых захватывающих природных аномалий, доступных для наблюдения лишь в особых атмосферных условиях.

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